Nei giorni scorsi, nella Casa del Grande Fratello, Federico Massaro si è ulteriormente esposto e ha confidato a Fiordaliso di provare emozioni forti nei confronti di Anita Olivieri.

“Me la voglio godere per quella che è. La voglio conoscere. Sono qui, che ci posso fare? Non posso farci niente. E’ successo, non l’ho deciso io. Non posso fingere che una persona non mi piace, se mi piace. Lo so che con lei non c’è niente da fare, ma la speranza ce l’ho sempre. Mi è capitato una volta che mi dicevano ‘no’, e dopo che siamo conosciuti è diventato un ‘sì’. Non ci soffrirò, però quando la vedo mi batte il cuore fortissimo. C’ho proprio la cotta, come i ragazzini”.

Nella notte, Federico ed Anita si sono seduti in camera da letto e si sono confidato riguardo alle varie dinamiche della Casa, tra strategie e litigi. Il modello, ad un certo punto, ha preso la mano della concorrente romana dicendole: “Tu ascoltami e basta, ascolta e basta”, mentre lei ripeteva: “Ho paura”. Massaro ha quindi preso la mano della Olivieri e se l’è poggiata sul cuore. Poi ha detto: “Volevo soltanto farti capire che non gioco con i sentimenti delle persone, lo so che hai avuto questo dubbio”. La gieffina, difronte a questo gesto, pareva essere “terrorizzata” e sembrava capire bene come muoversi. Anita si è prima allontanata il più possibile da Federico, per poi coprirsi la bocca con la mano libera perché forse temeva che il modello provasse a baciarla.

Come evolverà il rapporto tra i due? Federico riuscirà a scalfire le difese di Anita?