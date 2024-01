L’uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa del Grande Fratello ha gettato nello sconforto Vittorio Menozzi, che non riesce più a ridere e a divertirsi. Sui social, alcuni utenti sono convinti del fatto che il modello, oltre al bellissimo rapporto di amicizia instaurato con l’attrice, si sia anche preso una cotta per lei. Ed in effetti questa ipotesi è più che fondata, visto che circola un video risalente al mese scorso in cui il modello confessa di avere una cotta per Beatrice.

Nel filmato in questione, si vede Fiordaliso che dice: “Io ho capito tutto. Guarda che a te piace Bea. Guardami! Ti piace Vitto! Non ti innamorare Vitto, Vitto guardami. Ok, non diciamo innamorare, ma incottare, perché per me incottato di lei lo sei. Dimmi la verità, lo sei davvero? Non c’è mica problema per l’età”.

Vittorio, palesemente in imbarazzo, ha lasciato intendere che potrebbe esserci qualcosa in più di una semplice amicizia: “A me piacciono i caratteri forti. Oltre ad un certo limite non vado. Se sono innamorato? No zia no. Innamorarsi è un’altra cosa. Se sono incottato? Ehm… non ci sarebbe niente di male dai. L’età? No è solo un numero lei per certi versi è una ragazza di 25 anni”.

Le parole di Vittorio su Beatrice

“Se mi manca Bea? Certo. In lei trovavo anche comprensione e molto altro. Perdere lei come riferimento è stato scombussolante, un bel colpo. Avrei voluto poterle dire tre parole. Invece nulla e questo mi tormenta. Parlarle sarebbe stato consolatorio per lei e per me anche. Questa cosa mi ha buttato giù e ci penso sempre. Mi infastidisce che questo non sia potuto succedere”.