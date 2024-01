Tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island c’è Alessia Ligotti, che aveva deciso di partecipare al docu-reality condotto da Filippo Bisciglia insieme all’allora fidanzato Federico Viviani.

Adesso Alessia ha voltato pagina, e ha trovato l’amore con Massimiliano, come lei stessa ha raccontato in un’intervista a Lollo Magazine: “Conoscevo Massimiliano di vista quando avevo 15 anni, ma non ci eravamo mai parlati. Grazie ad Instagram ci siamo incontrati e da lì è iniziato tutto. Con lui sto davvero bene, stiamo già parlando di convivenza e abbiamo dei progetti per il futuro. Con Federico mi sento ancora oggi, abbiamo un buon rapporto, so che è una persona sulla quale posso contare. Ci tengo a dire che non è la persona che è apparsa, è un bravo ragazzo e ha sofferto per tutte le critiche e le cattiverie ricevute da tante persone”.

Alessia Ligotti ha poi parlato di due dei protagonisti dell’attuale edizione del Grande Fratello, nonché suoi ex compagni di avventura a Temptation Island, ovvero Mirko Brunetti e Perla Vatiero: “Ammetto di non seguire il GF, ma per quello che ho visto Perla sta facendo un percorso eccezionale e si merita sicuramente di vincere, la reputo una persona vera. Con Mirko? Da quello che ho visto e vedo tuttora, non credo che torneranno insieme”.