Greta Rossetti sembra custodire un segreto inconfessabile. L’ex fidanzata di Mirko Brunetti, infatti, sembra non poter parlare di qualcosa che è accaduto nella Casa del Grande Fratello, anche se c’è un coinquilino che pare aver compreso bene la situazione.

Dopo essere stata in Confessionale, Greta ha parlato con Sergio D’Ottavi, facendo un riferimento ad un suo segreto. L’ex tentatrice si è mostrata triste con il coinquilino che, però, sembra aver compreso la situazione, tanto da aver detto “Ho intuito”. Poi, quando Grecia Colmenares ha chiesto di sapere di più, la Rossetti ha risposto: “E’ successa una cosa, ma non posso dirlo. Me l’hanno detto dentro”.

Intanto, sui social gli utenti hanno iniziato a fare ipotesi su quello che potrebbe essere il segreto che nasconde Greta. Qualcuno ha ipotizzato che si tratti di un problema fisico, visto che poco prima di entrare in confessionale ne aveva parlato con Beatrice in sauna. Qualcun altro, invece, ha addirittura paventato la possibilità che Greta voglia lasciare la casa. Quale sarà la verità?