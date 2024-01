Nonostante la sua avventura al Grande Fratello sia durata pochissimo, Heidi Baci continua ad essere particolarmente amata dai fan, che vorrebbero rivederla nella Casa. Questo, purtroppo, non accadrà, ma in queste ore circolano diverse voci secondo le quali l’ex gieffina potrebbe sbarcare nella versione albanese del GF Vip. Sui social, infatti, è apparsa la lista del presunto cast della nuova edizione del Big Brother Albania e tra i 24 nomi c’è anche quello di Heidi.

“Il Grande Fratello VIP Albania 3 inizierà il 13 gennaio 2024, aprendo le porte a nuovi concorrenti – si legge su Anabel Magazine – Finora, si dice che molte celebrità facciano parte di questo programma. Recentemente sta circolando una lista con alcuni personaggi che si vocifera facciano parte della terza edizione del reality. Tra questi ci dovrebbero essere anche Romeo Veshaj, Roza Rati e dall’Italia Heidi Baci”.