La scorsa settimana, dopo la notizia della morte del padre di Beatrice Luzzi, avevano fatto discutere i comportamenti di alcuni inquilini della Casa del Grande Fratello, che non avevano mostrato alcuna empatia nei confronti della loro compagna d’avventura. Lo stesso Alfonso Signorini si era esposto pubblicamente dicendo di essere rimasto “senza parole”.

In molti credevano (anzi, speravano) che durante la puntata di lunedì 8 gennaio sarebbero arrivati provvedimenti nei confronti, nello specifico, di cinque concorrenti: Anita Olivieri, Massimiliano Varrese, Letizia Petris, Giuseppe Garibaldi e Rosy Chin. Ma così non è stato, e la vicenda è stata liquidata con una semplice ramanzina da parte del conduttore.

Una lettrice del settimanale Chi ha scritto ad Alfonso Signorini e, senza fare nomi (anche se li lascia intendere), ha detto di avere “paura” di tre concorrenti in particolare: “Mi fanno ‘paura’ tre personaggi all’interno della Casa: un guru che si è creato una corte di adepti che hanno solo il timore di andare in Nomination qualora si avvicinassero a Beatrice (Massimiliano Varrese, ndr). Un ‘bravo ragazzo’, dolce, premuroso, servizievole nei confronti delle donne e delle faccende domestiche, che si fa credere il ragazzo di umili origini, quando invece è tutto il contrario (Giuseppe Garibaldi, ndr). Una ragazza dai lineamenti angelici, la quale denigra la disabilità, bestemmia e dissacra senza alcun rispetto di un sacramento fondamentale per noi cristiani cattolici, e ha sempre parole vessatorie nei confronti di Beatrice (Anita Olivieri, ndr). Poi ci sono i vari ‘gregari’, dei quali abbiamo potuto osservare i comportamenti durante la notte di Capodanno e dopo il lutto che ha colpito Beatrice”.

Non si è fatta attendere la risposta di Signorini: “Cara Isabella, lo ripeto spesso. La Casa del Grande Fratello è lo specchio della società in cui viviamo. Una società nella quale, se non in casi limite, non possiamo liberarci di tutti quelli di cui faremmo volentieri a meno”.