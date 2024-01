Ieri sera, nella Casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha rivelato a Greta Rossetti che suo figlio Valentino si è preso una cotta per lei.

Poco prima di andare a dormire, l’attrice si avvicina all’ex fidanzata di Mirko Brunetti e le dà un bacio: “E’ da parte di Valentino”. Greta sorride e chiede quanti anni abbia il figlio di Beatrice. “Quindici”, risponde la Luzzi. “Sarei tua nuora!”, esclama ironicamente l’ex tentatrice.

In seguito, Beatrice ha raccontato che Valentino ha una fidanzata che assomiglia molto a Greta: “Mi ha fatto vedere la foto ed è bellissima. Il 3 gennaio erano a Trieste dai nonni. Doveva prendere il treno prima per vedere la ragazza. Lui è andato ad incontrarla prendendo il treno da solo per la prima volta a quindici anni dopo aver ricevuto la notizia della morte del nonno. Pensa che pressione. Però ha retto, e adesso si rivedono. Lei è bellissima, tipo Greta ma più castana”.