Beatrice Luzzi ha deciso di tornare nella Casa del Grande Fratello dopo la morte del padre. Ma il rientro in gioco dell’attrice non è stato favorevolmente accolto da alcuni inquilini, in particolare Letizia Petris, Paolo Masella e Anita Olivieri, tutti e tre acerrimi “nemici” di Beatrice.

Quando è arrivato il momento dell'ingresso in casa di Beatrice con gli inquilini freezati, lei ha rivolto alcune parole a tutti, annunciando così il suo rientro: "È la seconda volta che vi lascio nell'incertezza, improvvisamente. Mi dispiace. Purtroppo è successo quello che sapete, sono stata investita da un dolore enorme e non vi nego che quella di capire cosa fosse meglio fare è stata una decisione difficilissima. Allora mi sono ricordata delle parole di mio padre nell'ultimo incontro a Natale, quando mia ha detto: ‘Questa volta non mollare, non come le altre volte, vai fino in fondo, finché riesci’. E quindi sapendo che mia madre ha molte persone ad assisterla, tra cui i miei figli, ho deciso che era giusto continuare questo percorso rappresentando i valori con cui sono stata cresciuta, valori di responsabilità individuale e collettiva, libertà e rispetto per sé e per gli altri. Spero che tutti noi si riesca a fare un passo in avanti, anche alla luce di questo dolorosissimo evento capitato a me, ma credo a tutti noi, perché alla fine, comunque, ci lega qualcosa di indimenticabile e immenso. Quindi eccomi qua, ben trovati".

Poco dopo Beatrice ha salutato tutti i suoi compagni e quando è arrivato il momento di Letizia Petris l’attrice si è rivolta alla fotografa dicendole: “Adesso siamo in due”. Le parole della Luzzi erano riferite al fatto che anche la fotografa ha perso qualche tempo fa suo padre, e dunque adesso le due sono accomunate dallo stesso dolore. Tuttavia, rivolgendosi sottovoce a Paolo Masella, Letizia ha detto: “Non la sopporto, è il mio unico punto debole”. “Non gliela dare vinta, fregatene”, ha replicato il macellaio romano.

A quanto pare, però, Letizia e Paolo non sono stati gli unici ad aver preso male la notizia del ritorno di Beatrice. Durante una conversazione con Rosy Chin, infatti, Fiordaliso si è detta arrabbiata con Anita Olivieri perché prima che rientrasse la Luzzi, la cantante aveva ipotizzato che l’attrice tornasse, e la concorrente romana le ha risposto male: “Sono arrabbiata anche con Anita per come mi ha risposto. Quando eravamo sul letto gli ho detto ‘forse arriva Bea’ e lei mi ha risposto ‘ma anche basta, zia!’. Lei mi ha detto ‘Anche basta con Bea, eh!’. A me lo dici così? Se ne ho parlato solo una volta”.