Ieri, nel corso del daytime di Amici, la produzione ha annunciato la sorprendete decisione di Matthew e Mew di abbandonare il talent show di Maria De Filippi.

Ma quali sarebbero i motivi che avrebbero spinto i due cantanti a lasciare la Casetta? Dopo la puntata, sono iniziati a circolare sui social le prime indiscrezioni. Alcune di queste avrebbero fatto riferimento ad una presunta gravidanza di Mew. La cantante, pur senza intervenire direttamente, ha messo dei like che farebbero capire che non c’è nessuna gravidanza in corso, ma dei motivi gravi.

A fornire una spiegazione su quello che potrebbe essere accaduto sono stati i colleghi di SuperGuidaTV: “A quanto apprendiamo nelle ultime ore, le talpe di Amici News avrebbero riferito che Mew e Matthew potrebbero aver lasciato il talent di Maria De Filippi a causa del malcontento di lui dopo l’ultima puntata. Il cantante pare aver deciso di lasciare la scuola a chi veramente merita di starci e Mew lo ha seguito”.

In seguito, la ragazza ha voluto tranquillizzare i fan: “Raga vi manco un bacio. Stiamo bene”.