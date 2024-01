Negli ultimi giorni sono circolati con insistenza sui social alcuni rumor circa una presunta crisi tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, coppia nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip. Questo perché i due ex vipponi non appaiono insieme sui social ormai da diverse settimane, motivo per cui è scattato un campanello d’allarme tra i fan.

In un box domande su Instagram, Micol ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte, smentendo di fatto la rottura con Tavassi: “Comincerei con le domande più gettonate… Domanda che mi è stata posta anche da gente che ha visto le mie stories di ieri. ‘Sì, ma con Edo?’, ‘Sì, ma con Edo vi siete lasciati?’, ‘Ma tutto bene con Edo?’. Ecco, noto con piacere che non mi ascoltate e che non vi interessa un ca**o… Mi rendo conto anche che il dono della sintesi non mi sia mai appartenuto, per cui va benissimo. Adesso nel frattempo avrete perso l’interesse anche per questa story, quindi mi rifarete la domanda… Ma la risposta è che va tutto benissimo, e che dopodomani saremo insieme”.

Micol sulla storia con Tavassi

“Sono riservata per quanto riguarda la mia sfera intima, perché, per il resto, sono abbastanza espansiva, e estroversa, e mi piace coinvolgere gli altri nella mia vita e nelle mie cose. Però sì, ammetto che all’inizio è stata dura: ho combattuto tutti i giorni contro me stessa perché non voleva accettare di essere emotivamente presa da qualcuno. Quando, però, ho abbassato ogni difesa, sono stata felicissima. A proposito di riservatezza, mi permetto di aggiungere una cosa: una volta fuori dalla Casa sono stata ‘accusata’ di non postare molto della mia storia sui social, asa sono stata ‘accusata’ di non postare molto della mia storia sui social, ma sono i primi momenti che condividiamo e vorrei preservarli, perché, secondo me, perderebbero la loro bellezze se mi occupassi di mostrarli più che viverli”.