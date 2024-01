Anche questa volta, la stangata non è arrivata. Chi si aspettava che venissero presi provvedimenti esemplari nei confronti di alcuni concorrenti dopo le reazioni al lutto di Beatrice Luzzi è rimasto deluso. Nella puntata del Grande Fratello dell’8 gennaio, il reality ha deciso di attuare nuovamente la linea “morbida” e il tutto si è risolto con una semplice ramanzina da parte di Alfonso Signorini.

“Vedendo alcune immagini sono rimasto veramente addolorato. Vi conosco, però quello che è visto non mi è piaciuto… Anche se uno può non andare d’accordo, di fronte a un lutto bisogno fare un passo indietro, bisogna avere rispetto di quello che è successo. Nessuna squalifica, non ce ne frega niente (si riferisce alla richiesta di squalifica da parte dei telespettatori, ndr)", sono state le parole del conduttore Il tutto senza fare nomi, e addirittura mostrando solo i video delle reazioni più sentite dei coinquilini alla notizia del lutto di Beatrice (dei solidali Vittorio, Fiordaliso, Monia e Greta) ma non le altre.

Le parole del conduttore in merito alla “squalifica” sono passate sotto traccia all’interno della Casa, fatta eccezione per Fiordaliso, che questa mattina, parlando con Massimiliano Varrese (uno di quelli oggetti del presunto provvedimento disciplinare) le ha fatte notare al coinquilino. Questo, perché, al termine della puntata, e dopo che Signorini aveva bacchettato nuovamente Anita Olivieri (“Anita è inutile che fai quella faccia te la puoi anche tenere. È inutile mettersi in cattedra e dimostrarsi di essere superiori di quello che si è viene dal profondo sud. È un discorso classista e indigesto"), la concorrente romana è scoppiata in lacrime dicendo che il Grande Fratello le sta “rovinando la reputazione” e che vuole abbandonare la Casa. Inoltre, alcuni inquilini si erano lamentati di quello che era accaduto durante la diretta.

L'analisi di Fiordaliso

“Ti voglio dire, se ti prendi una lisciata così, te la prendi, non c’hai mica 15 anni? E’ inutile che dici ‘non sono tutelato’, non posso tutelare quando sei 24 ore davanti alla telecamera, come fanno a tutelarti? Hai sentito cos’ha detto Alfonso che chiedevano la squalifica? Non se ne sono resi conto loro di quello che lui ha detto… Mi sembra che li ha tutelati, perché sono ancora qua dentro, o no? E ti inca**i? Stai zitto e vai avanti, hai sbagliato… Se io gli dico queste cose mi saltano in testa”.