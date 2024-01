Nella puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 8 gennaio, Beatrice Luzzi è tornata nella Casa dopo la morte di suo padre.

Quando è arrivato il momento dell'ingresso in casa dell’attrice, con gli inquilini freezati, lei ha rivolto alcune parole a tutti, annunciando così il suo rientro: "È la seconda volta che vi lascio nell'incertezza, improvvisamente. Mi dispiace. Purtroppo è successo quello che sapete, sono stata investita da un dolore enorme e non vi nego che quella di capire cosa fosse meglio fare è stata una decisione difficilissima. Allora mi sono ricordata delle parole di mio padre nell'ultimo incontro a Natale, quando mia ha detto: ‘Questa volta non mollare, non come le altre volte, vai fino in fondo, finché riesci’. E quindi sapendo che mia madre ha molte persone ad assisterla, tra cui i miei figli, ho deciso che era giusto continuare questo percorso rappresentando i valori con cui sono stata cresciuta, valori di responsabilità individuale e collettiva, libertà e rispetto per sé e per gli altri. Spero che tutti noi si riesca a fare un passo in avanti, anche alla luce di questo dolorosissimo evento capitato a me, ma credo a tutti noi, perché alla fine, comunque, ci lega qualcosa di indimenticabile e immenso. Quindi eccomi qua, ben trovati".

Prima dell’ingresso di Beatrice nella Casa, l’attrice si trovava in Confessionale e ha avuto modo di vedere una clip con reazione dei coinquilini al lutto che l’ha colpita. In particolare, è stato trasmesso un filmato risalente al “sermone” di Massimiliano Varrese in occasione della sua festa di compleanno: “Avremmo dovuto fare una festa domani, ma non ci sarà, per rispettare il momento che Beatrice sta vivendo fuori. Faremo la festa sabato”. A quel punto Beatrice Luzzi, nonostante la clip fosse ancora in onda, ha commentato dicendo: “Vabbè parole”. Una reazione che non è sfuggita al popolo social, che ha condiviso su X il filmato del momento.