Nel corso della puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 8 gennaio, Vittorio Menozzi è stato accusato da Paolo Masella di girare per la Casa in mutande, e di guardare le coinquiline quando si cambiano d’abito. Il macellaio romano ha rivelato di aver assistito alla scena in cui il modello si era infilato nel letto di Letizia Petris in mutande: “ Vittorio, tu giri in mutande spesso nella camera da letto. Per galanteria, ci sono tante donne, dovresti sbrigarti a vestirti. Una volta sei anche andato nel letto di Letizia in mutande per salutarla. Un po’ di tatto ”.

Durante una pausa pubblicitaria, Vittorio ha discusso con Paolo: “Per me la libertà e il rispetto sono valori imprescindibili. A me Letizia piace come persona, piace come testa e mi piace per confidarmi. Mi piace come amica. Non capisco perché tu non vedi la differenza tra una persona a cui mi avvicino per fidanzarmici e una a cui mi avvicino come amica”.

Letizia e Paolo, inoltre, hanno anche accusato Vittorio di deridere Federico Massaro alle sue spalle, sostenendo che loro, al contrario, non hanno mai deriso Menozzi. Sui social, però, è spuntato un vecchio video nel quale la Petris e Masella prendono in giro Vittorio menzionando le sue passate relazioni. “Ne ha avute di relazioni, anche lunghe. Oggettivamente lui solo esteticamente è molto bello, e quindi secondo me le donne si soffermano lì e basta”, le parole della fotografa.

A lasciare di stucco il pubblico è il fatto che si critichi Vittorio, senza dubbio il concorrente più educato e rispettoso di questa edizione.