Nel corso della puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 8 gennaio, Mirko Brunetti ha accusato Giuseppe Garibaldi di essere un giocatore: “Quello che ho detto lo sta logorando perché l'ho colpito al centro. A me non piace l'incoerenza, mi ha detto che sono geloso perché io sono fuori e lui è lì. Per come stanno andando le cose, stare qui è un premio. Vedo malizia nei suoi abbracci con Perla, vedo incoerenza. Perla cerca affetto, lui ci vede malizia”.

L’intervento dell’ex gieffino ha posto l’accento sulla percezione che ha il pubblico rispetto a quello che accade nella Casa e, al termine della puntata, gli inquilini si sono interrogato sulle parole dell’ex fidanzato di Perla Vatiero.

Letizia Petris ha riflettuto anche sul fatto che lo stesso Mirko ha detto di ritenersi fortunato di essere fuori, dopo tutto quello che sta succedendo: “Forse fuori ci odiano?”. Ma non è la sola a farsi tale domanda. In giardino, Rosy Chin si è ritrovata a scambiare quattro chiacchiere con Monia La Ferrera, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Secondo quest’ultima, il discorso che fa Mirko nasconde evidentemente delle verità, e per lei il suo ex fidanzato, per quanto possa farsi influenzare in alcune circostanze, è una persona intelligente: “Non parla a caso”, ha spiegato. Monia a quel punto ha risposto: “Ma quindi tu dici che da Casa ci vedono come un brutto esempio? Impossibile. Ma tu parlavi di te, Perla e Peppe o discorso generico? Perché io ci ho visto un discorso generico”.

Greta non è convinta e per il suo modo di vedere, se Brunetti ha fatto determinate dichiarazioni è perché sotto c’è dell’altro: “È un discorso generico”. Quindi, la gieffina ha compreso che il suo ex fidanzato si riferiva non solo a Giuseppe. Anche Perla ha riflettuto: “Anche io non riesco a capire…”, lasciando la frase in sospeso. Dal canto suo, Rosy ha detto di essere destabilizzata dalle sue parole: “Lui è stato il primo che ha vissuto la Casa da dentro. Capisco chi arriva da fuori, che inizialmente ha una percezione, ma una volta arrivato, capisce. Ma uno che vive la Casa da dentro ed esce fuori e cambia così rapidamente la sua opinione, questo mi spaventa ancor di più”.

Infine, la Vatiero si è posta una domanda: “Forse ci sono delle cose che io non vedo e delle quali non mi accorgo?”.