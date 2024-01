Ieri pomeriggio, Letizia Petris ha palesato la sua contrarierà ad un possibile ritorno di Beatrice Luzzi nella Casa del Grande Fratello. Ritorno che si è poi materializzato durante la puntata di ieri sera, con la fotografa che si è incupita per l’ingresso di Beatrice.

L’attrice, quando è arrivata in salone, è andata ad abbracciare la coinquilina, dicendole “Ti capisco, adesso siamo in due” (riferito alla perdita dei rispettivi padri). Letizia, però, l’ha presa malissimo ed è scoppiata a piangere tra le braccia di Paolo Masella: “Io non la sopporto, mi ha toccato nel punto debole”. Da quel momento la coppia ha cominciato a sparlare di Beatrice.

Questo pomeriggio, Fiordaliso ha riportato tutto alla Luzzi: “Loro mi hanno detto che hai detto con cattiveria che adesso siete in due senza un padre. Lui mi ha proprio detto che il tuo tono non era bello”. Beatrice a quel punto è sbottata: “Ma che con cattiveria? Dai, ma scherziamo? Ma che cattiveria?! Ma è una st***za, è veramente la peggiore. Era un primo passo verso di lei. Mamma mia, era una forma di solidarietà, nonostante lei non mi avesse mai chiesto nulla di mio padre nemmeno al mio rientro a dicembre, nonostante avesse la faccia scura ieri sera quando sono tornata, nonostante non mi abbia detto ciao, sono andata io da lei a salutarla. L’ho fatto per trovare un punto. Lei è capace di pensare delle cose aberranti. Ma vi ricordate dopo quel pomeriggio in tugurio in cui avevo pianto per ore ed avevo avuto un crollo? Anche lui, è stato capace di dire che piangevo per la clip. Io mi vergogno per loro. Lei ancora peggio perché manda avanti lui”.

Vittorio ha sentito le parole di Fiordaliso ed ha detto di voler chiudere definitivamente con Letizia e Paolo, e pochi istanti dopo Beatrice ha concordato con l’amico: “Anche io con loro ho chiuso, basta!”

A questo si aggiunge che, poche ore fa, Beatrice ha dichiarato che Paolo le avrebbe buttato via il sacchetto con le sue sigarette: “Io le cercavo e lui mi ha detto ‘eh ma c’era il tuo nome e abbiamo buttato tutto. Le ha buttato tutte con dentro le cariche nuove. Così mi ha detto ‘c’era il tuo nome e le ho buttate’. Sì, le ricariche. Ha proprio detto che le ha buttate perché erano con il mio nome sopra. Sta proprio fuori! C’era Greta testimone. Ha detto proprio così. Se ha perso la gentilezza? Qui hanno perso l’umanità. Questa è perdita totale di umanità. E poi lui ha il coraggio di fare il moralista?”.