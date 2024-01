Mirko Brunetti è stato ospite della puntata di ieri del GF Party, l’appuntamento in onda su Mediaset Infinity prima di ogni diretta del Grande Fratello condotto da Annie Mazzola e Andrea Dianetti.

L’ex gieffino ha svelato come sono andate queste prima settimane fuori dalla Casa: “Ormai è passato già un mese dal mio ritorno a casa. Adesso va molto bene, sono tornato da cinque giorni in montagna, mi hanno fatto molto bene, mi sono rilassato. Ero con Angelica, Marco, un amico di Marco e il fidanzato di Angelica”.

In merito alla sua eliminazione, Mirko ha ribadito che avrebbe avuto ancora molto da dare, ma le cose con Perla Vatiero e Greta Rossetti non sarebbero andate diversamente: “Avevo ancora tanto da dare a prescindere da Perla e Greta, se fossi rimasto come sarebbe finita? Sarei uscito single lo stesso, soprattutto dal momento in cui entrambe sono entrare dentro la Casa”.

E a proposito della Vatiero: “Sto scoprendo dei nuovi lati del carattere di Perla, ho visto dei lati completamente diversi da quelli che conosco, migliori. E’ molto più tranquilla, non cerca sempre il litigio, conta fino a 50. Una dolcezza strana, diversa, cerca affetto, non sta sempre con il piede di guerra. Su Greta vedo quello che ho sempre detto: è una ragazza premurosa, dolce, molto empatica. Sono due bravissime ragazze al di là di tutto, però se devo essere sincero il cambiamento più rilevante l’ho visto in Perla”.