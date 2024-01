Lo scorso 5 gennaio, Massimiliano Varrese ha compiuto 48 anni. Il concorrente del Grande Fratello, però, ha spiegato ai coinquilini che la festa era stata rimandata a sabato 6 gennaio (in forma “ridotta) per rispetto del lutto che ha colpito Beatrice Luzzi.

“Avremmo dovuto fare la festa domani, non ci sarà la festa per rispettare il momento che Beatrice sta vivendo fuori da qua. Mi sembrava giusto rispettare questo momento di grossa sofferenza che sta attraversando lei. Faremo la festa sabato”.

Alcuni concorrenti, nelle ore successive alla morte del padre di Beatrice, si erano lamentati del fatto che le attività nella Casa fossero sospese, e perché non avevano potuto festeggiare Massimiliano. Circostanza confermata anche da Fiordaliso che, questa mattina, parlando proprio con Varrese, ha rivelato che alcuni coinquilini erano arrabbiati perché gli autori non avevano organizzato il party.

“L’altro giorno erano arrabbiati perché la tua festa non c’era – ha detto la cantante -. E io gli ho detto ‘Raga, ma qui è successa una cosa grave, ve ne rendete conto o no di quello che è successo? Ogni tanto ve lo ricordate o no?’. Erano arrabbiati per te, ma io ho detto ‘scusatemi, mettetevi anche nei panni degli autori…”.