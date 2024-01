Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 8 gennaio, Letizia Petris e Stefano Miele hanno litigato, e lei, di conseguenza, ha deciso di nominarlo. Oggi pomeriggio i due hanno avuto un confronto, e la fotografa ha spiegato le motivazioni della sua scelta, dicendo di essere stata coerente con il suo pensiero perché ha visto degli atteggiamenti che non gli sono piaciuti.

Dal canto suo, lo stilista le dice di ascoltare di più e mantenere maggiormente la calma (Letizia si è parecchio agitata). "Io non ero così a venticinque anni. Ero già a un buon punto", dice Stefano, mandando su tutte le furie Letizia, visibilmente infastidita dalle affermazioni del coinquilino. Miele avrebbe preferito che la Petris esprimesse la sua opinione più tardi e non a caldo, così come ha fatto Perla Vatiero.

Ma Letizia è andata completamente in tilt: "Non mi prendere in giro però. Non puoi giudicarmi, non mi conosci abbastanza per emettere sentenze. Non sai nulla della mia fragilità e non sai perché alzo la voce”, è sbottata la Petris. Vedendola così agitata, Stefano decide di interrompere la conversazione perché non ha alcuna intenzione di parlare con una persona alterata.

Subito dopo, Letizia corre da Massimiliano Varrese e scoppia a piangere: “Basta, non ce la faccio più. Sono entrati e hanno distrutto tutto!”, urla riferendosi a Stefano e Sergio D’Ottavi. L'attore, e in seguito Paolo Masella ,hanno poi provato a consolare la Petris e a calrmarla.