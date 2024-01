Durante la puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 8 gennaio, Anita Olivieri è finita nel mirino di Alfonso Signorini per aver provato a giustificare Giuseppe Garibaldi commettendo, però, uno scivolone sulle persone che “vivono nei paesini del sud Italia”. La concorrente romana, dopo la ramanzina del conduttore, si è sfogata proprio con il bidello calabrese e, tra le lacrime, ha parlato di un suo possibile ritiro perché il reality le sta “rovinando la reputazione”.

“Ho da dire così tante cose che è meglio se mi fanno andare per ultima. Me le devo scrivere per quante sono. Perché sono stufa. No, no, mi dispiace. Ragazzi è un gioco e io non mi faccio rovinare la vita da un gioco. Ma stiamo scherzando? Io ho tutta la vita davanti! Non mi posso far rovinare da un gioco. E non mi faccio rovinare tutta la mia reputazione costruita in anni per diventare una persona che non verrà assunta nemmeno in una segreteria di non so dove. È andata come immaginavo, anzi, molto peggio. Hanno aggiunto carne al fuoco. Voglio uscire, non voglio più stare.

Non voglio perdere più tempo a parlare. Sono arrabbiatissima e che è stato fatto? Nulla! Adesso è peggio di prima. Io sarei tutelata? Io non di certo, ho preso mazzate. Preferisco prenderle al lavoro, almeno hanno un senso e imparo qualcosa. Voglio uscire di qui e stare bene. Io devo ragionare? C’ho ragionato una settimana.

Io vorrei capire questa parola ‘tutelata’ dove la vedono? Io non la vedo proprio questa parola. Anzi, vedo che mi devo difendere su ogni minima cosa. Sono anche stanca di giustificarmi e dire la mia. hai sentito quando ho detto ‘posso difendermi?’. ormai sono stufa anche di dare spiegazioni. Non ho voglia di mettermi a discutere”.

Questa notte, stando a quanto riportato da Amedeo Venza, Anita avrebbe chiesto di abbandonare la Casa.