Soraia Ceruti, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è tornata a parlare della fine della storia d’amore con Luca Salatino.

I due si sono lasciati ad aprile 2023, ed entrambi hanno spiegato in diverse occasioni le rispettive versioni dei fatti. Da una parte, l’ex tronista ha sostenuto che, abbandonata la Casa del Grande Fratello Vip per la troppa nostalgia della sua allora fidanzata, l’aveva trovata totalmente cambiata. Stando a quanto riferito da Soraia, invece, lui l’avrebbe trascurata fino a pronunciare la frase “Non provo più nulla per te”.

Durante un’intervista a SdlTV, la Ceruti ha raccontato la sua verità: “Non l’ho lasciato subito dopo il Grande Fratello, ma dopo quattro mesi di convivenza. Secondo me non ha abbandonato per me, una buona percentuale era la mia mancanza, ma non riusciva a reggere situazioni e dinamiche che c’erano all’interno della Casa. Luca è uscito il 26 dicembre, io avevo un cantiere in corso, nel senso che stavo facendo casa, ero abbastanza nervosa. Ci siamo messi a ristrutturare insieme casa e dovevamo occuparci di cose importanti. E già in quell’occasione vedevo che aveva difficoltà di occuparsi di cose importanti.

Con la convivenza sono usciti fuori dei suoi lati caratteriali che non mi piacevano. Non andavamo d’accordo, litigavamo per qualsiasi cosa. Siamo usciti dal programma a maggio e subito dopo ho subito che entrava nella Casa. Nei mesi estivi andava tutto bene, uscivamo insieme, stavamo sempre in giro, eravamo sotto i riflettori, era tutto bello. Poi una volta entrati nella vita reale sono saltati fuori i problemi.

Ho riscontrato limiti importanti, questa è la mia verità. Luca ha un carattere molto duro, quando ha un’idea non riesci a smuoverlo. Abbiamo parlato tanto, dopo ogni litigio facevamo pace. Ci confrontavamo, però poi siamo arrivati al limite della sopportazione e abbiamo mollato. […] Io ce l’ho messa tutta, poi l’amore è scemato e non sono stati i riflettori spenti a spegnere la relazione. Gli ho dato tutto quello che potevo dargli, anche persone a me vicine hanno notato atteggiamenti brutti, come la gelosia. E tanti altri che mi hanno spaventato, e qui mi fermo. Durante una discussione vedevo la troppa gelosia che metteva in difficoltà anche altre persone quando eravamo fuori a cena con amici”.

Infine, Soraia ha svelato di non aver avuto altre frequentazioni dopo la rottura con Salatino: “Non c’è nessuno, sono single. Dopo Luca non ho avuto nessuno. Dicevano che c’era un imprenditore, ma non c’è stato nulla”.