Antonella Fiordelisi, dopo aver smentito il flirt con Stefano De Martino e di aver trascorso una “notte di passione” con Antonino Spinalbese, ha voltato definitivamente pagina dopo la fine della turbolenta relazione con Edoardo Donnamaria, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip.

L'influencer campana, archiviata la storia d’amore con lo speaker radiofonico, sta frequentando da circa un mese Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, squadra di vertice della Premier League, con il quale le cose procedono a gonfie vele.L'ex vippona, infatti, ha già trascorso diversi giorni a Londra in compagnia del calciatore della nazionale, e il prossimo weekend raggiungerà nuovamente la capitale inglese.

Antonella Fiordelisi, la smentita sui flirt con De Martino e Spinalbese

Di recente, l’ex vippona è stata messa in una posizione difficile. Presa di mira dagli haters – che hanno fatto pervenire segnalazioni anche al suo nuovo compagno Guglielmo Vicario - si è ritrovata a fare i conti con il messaggio audio infuocato ricevuto da Belen Rodeiguez a Capodanno, dovuto ad un presunto flirt con Stefano De Martino, e alle voci circa una “notte di passione” trascorsa con Antonino Spinalbese, suo ex coinquilino nella Casa di Cinecittà. Interpellata da Fanpage.it, Antonella ha smentito in toto le voci sul suo conto: “Ho deciso di procedere per vie legali, ho letto troppe sciocchezze sul mio conto. La storia con Antonino Spinalbese che mi è stata attribuita è totalmente fake. L’unica cosa vera, tra quelle circolate, è il fatto che finalmente, dopo 6 mesi, sto frequentando un’altra persona. Questo ragazzo, poverino, si è ritrovato a dover dar fronte a tag, messaggi, di tutto. Ha dovuto leggere anche che hanno speso parole orribili nei miei confronti, senza motivo. Antonino l’ho visto solo in amicizia, ma non c’è mai stata alcuna notte romantica, diversamente da quanto ho letto in giro. Mi sono stati attribuiti numerosi flirt ma posso garantire che dal momento in cui è finita con Edoardo Donnamaria, non sono mai stata con nessun altro. Niente flirt, niente frequentazioni, nulla di nulla. Tutto quello che circola è fake”.

E in merito al presunto flirt con Stefano De Martino, la Fiordelisi ha chiarito: “Stefano De Martino l’ho incontrato una sola volta a maggio 2021, periodo in cui Belen Rodriguez stava con Antonino. Non ho mai frequentato un uomo che fosse fidanzato in tutta la mia vita. Se fosse accaduto, non avrei problemi a scusarmi. Ma non è accaduto”.

Tavassi e Donnamaria in live su Twitch, cos'è successo

La storia della “notte di passione” con Spinalbese, invece, sarebbe stata completamente inventata: “Antonino l’ho visto solo in amicizia perché siamo davvero amici. Mi dispiace che tutto questo caos sia scoppiato proprio nel periodo in cui sto sentendo seriamente una persona. Mi interessa, ci piacciamo tanto a vicenda e spero non si allontani. Sono diventata bersaglio di hater che mi attribuiscono qualsiasi cosa. Adesso basta, ho deciso di denunciare”.

Ma torniamo alla stretta attualità. Ieri sera, Edoardo Tavassi e Edoardo Donnamaria, che si sono riappacificati dopo i dissapori post Gf Vip, sono stati protagonisti di una live sul canale Twitch del fidanzato di Micol Incorvaia. Gli spettatori più attenti hanno notato che, ad un certo punto, tra le recenti ricerche sul computer di Tavassi è comparso proprio Guglielmo Vicario, circostanza che ha scatenato la reazione furiosa dei fan della Fiordelisi.

Ma non è tutto perché ad un certo punto, si sente Tavassi che, mentre guarda lo schermo, dice: “Posso dire che ti somiglia un po’? Magari si è sbagliata (si riferisce ad Antonella, ndr)”. “Eh, siamo uguali”, risponde Donnamaria. Secondo molti, i due ex vipponi stavano guardando e commentando alcune foto di Vicario.