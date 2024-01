Sono ormai diversi giorni che Antonella Fiordelisi, tra le protagoniste assolute della settima edizione del Grande Fratello Vip, è finita suo malgrado al centro del gossip. Indicata come una delle amanti di Stefano De Martino, sono ormai settimane che riceve insulti in privato a causa di una vicenda che, però, la vede totalmente incolpevole.

Stando a quanto rivelato da Fanpage.it, a ricevere segnalazioni sull’influencer campana è stato anche Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham che Antonella ha iniziato a frequentare da alcune settimane. Alcuni utenti invitano il calciatore a prendere le distanze da una donna che viene descritta come “mangiatrice di uomini” nonché “arrampicatrice sociale”. A rincarare la dose ci ha pensato anche il portale Dillinger News (vicino a Fabrizio Corona), che in un articolo pubblicato ieri, giovedì 4 gennaio, ha usato toni fortemente denigratori per descrivere la Fiordelisi, insinuando che potrebbe rovinare la carriera a Vicario. La Fiordelisi, stando a quanto riportato da Alessandro Rosica, avrebbe deciso di denunciare il portale e l'ex re dei paparazzi.

Antonella, dal canto suo, ha smentito di essere stata con Stefano De Martino, minacciando anche di adire le vie legali: “Mi sto godendo questi bellissimi giorni di vacanza e mi ritrovo su dei gossip beceri per colpa di gente che non ha nulla da fare. Mai stata con gente fidanzata nella mia vita quindi per accuse gravi ci penseranno gli avvocati”.

L'audio di Belen ad Antonella, cos'è successo la notte di Capodanno

La notte di Capodanno, la Fiordelisi ha ricevuto un messaggio audio infuocato da parte di Belen Rodriguez, convinta che Antonella le abbia mancato di rispetto. I colleghi di Fanpage.it hanno raccontato di aver ascoltato l’audio in questione, nel quale la showgirl argentina apostrofa l’ex vippona come una poco di buono, sostenendo di aver visto una foto di lei in reggiseno a casa di Stefano De Martino.

“Belen sminuisce quella che evidentemente considera un'altra amante del suo ex marito – si legge su Fanpage.it - rimarcando la differenza professionale e di ceto sociale esistente tra loro. La insulta prima di aggiungere di essersi vergognata all’epoca in cui Antonella condivise su Instagram una foto scattata con Belen, foto che la conduttrice argentina sostiene di averle permesso di lasciare online ‘per fare beneficenza’. Le consiglia infine di non avvicinarla mai più, non utilizzarla per farsi pubblicità e predice che anche il nuovo compagno di Fiordelisi la scaricherà perché questo accade alle ‘poco di buono’.

In quell’audio c’è la furia di una donna convinta di parlare con una delle amanti del suo ex marito. Non una colpa, Belen lo specifica, aggiungendo che semmai a farsi carico della responsabilità del tradimento dovrebbe essere il conduttore Rai. A mandarla su tutte le furie sembrerebbe essere il fatto che Fiordelisi abbia osato essere gentile con lei, salutarla e fare una foto, poi postata su Instagram, pur sapendo di avere avuto un flirt con De Martino. Flirt che si sarebbe consumato quando De Martino e Antonella erano single e l’argentina era ancora legata ad Antonino Spinalbese”.