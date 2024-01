Rosy Chin è una delle protagoniste dell’attuale edizione del Grande Fratello. Con il suo Yokohama Sushi Restaurant di Milano, gestito insieme al marito Paolo La Quosta, è una rinomata chef di cucina fusion, e il locale viene frequentato da tantissimi volti noti del mondo della televisione e dei social.

Pur non appartenendo al mondo dello spettacolo, Rosy è già apparsa in alcuni programmi televisivi. La abbiamo vista, nello specifico a È sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici e in una puntata di Camper in viaggio, entrambi in onda su Rai 1. La chef è inoltre apparsa nella docuserie The Ferragnez, dove vediamo Fedez andare in compagnia della nonna al ristorante Yokohama. In una foto pubblicata su Instagram, vediamo la gieffina insieme a Chiara Ferragni in occasione della premiere della seconda stagione della serie targata Prime.

Intanto, nelle ultime ore, Alessandro Rosica ha svelato un clamoroso retroscena che riguarderebbe proprio Rosy Chin (non fa il nome, ma lo lascia chiaramente intendere): “La CinEse ha pagato per entrare in quel noto programma proprio per farsi conoscere e portare ancora più in alto il suo locale. E’ un investimento intelligente… Volete svegliarvi o siete ancora tra le nuvole?! E’ ridicolo che io debba ancora rimarcarlo. E’ ovvio! Tra l’altro avete anche visto la sua vera natura. Si butta ovunque nonostante abbia un uomo a casa”.