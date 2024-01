Poche ore dopo l’uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa del Grande Fratello, Marco Maddaloni si è interrogato sull’eventualità di annullare la festa di compleanno di Massimiliano Varrese per rispetto al lutto che ha colpito l’attrice. Ma Anita Olivieri e Paolo Masella sono stati categorici: “No! Sì fa eccome, è il suo compleanno!”.

Alla fine, non c’è stato nessun party, e diversi concorrenti non l’hanno presa benissimo. Di questo clima pesante si è accorta anche Greta Rossetti, che ha chiesto ai coinquilini il motivo di tanta tristezza senza, però, ricevere una risposta. L’ex di Mirko Brunetti si è avvicinata a Fiordaliso e le ha chiesto cosa stesse accadendo: “Non so come mai stanno così giù. Gliel’ho chiesto e non mi hanno dato una risposta. Dici per il fatto di Bea? Spero, ma oddio… perché ieri no e oggi sì?”. La cantante ha cercato di giustificare i concorrenti: “Penso che sia per il fatto di Bea sì. Dai, magari ieri no, ma ci vuole tempo per elaborare. Le senti dopo le cose, senti il peso del fatto che… spero che non sia che stanno giù perché non abbiamo potuto festeggiare Max. Anche lui mi sembra che abbia capito”.

Greta, però, ha fatto notare come fino a poche ore prima nella casa fossero tutti felici (nonostante l’uscita di Beatrice per la morte di suo padre): “Onestamente no, non mi sembra che sia per Bea. Anche perché se era per questo motivo stavano così anche ieri sennò che fanno vanno a scoppio ritardato? Per questo ti dico che non mi pare sia questo”.