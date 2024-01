A poco meno di 48 ore dalla sua uscita dalla Casa del Grande Fratello, è arrivata la prima comunicazione di Beatrice Luzzi tramite il suo staff. L’attrice ha fatto sapere che i funerali di suo padre, l’architetto Paolo Luzzi, si svolgeranno in forma privata, e ha aggiunto che chi volesse esprimere la propria vicinanza può farlo donando all’associazione Libera di Don Ciotti.

“Beatrice e la sua famiglia consapevoli e grate delle numerose espressioni di partecipazione alla loro perdita, hanno espresso la volontà di fare dei funerali un momento privato, riservato ai parenti e agli amici più stretti. Invitiamo, quindi, tutti i fan a rispettare il loro modo di vivere questo dolore e a non partecipare alla cerimonia. Per chi vuole essere presente con un pensiero, Beatrice ha suggerito l’associazione Libera, di don Luigi Ciotti, di cui troverete il link qui sotto, per fare di un mazzo di fiori un messaggio contro le mafie e per la giustizia sociale. Vi ringraziamo per tutto l’amore che avete riversato su lei e i suoi cari, in questo momento di sconforto”.

Beatrice Luzzi, per il momento, ha deciso di abbandonare la Casa per stare vicina ai suoi familiari in questo momento di profondo dolore. Ma sarà solo lei a decidere se rientrare in gioco o meno.