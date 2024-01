Nella Casa del Grande Fratello c’è stata una nuova discussione legata alla spesa settimanale. Nonostante Beatrice Luzzi sia uscita a causa della morte di suo padre Paolo, alcuni inquilini, due in particolare, continuano a parlare di lei.

L’ultima spesa settimanale è stata fatta dalle new entry Stefano Miele e Sergio D’Ottavi e, a quanto pare, i generi alimentari scelti dai due non sono piaciuti ai “veterani” di questa edizione. Qualcuno è rimasto insoddisfatto da quanto acquistato o voleva qualcosa in particolare.

Mentre si trovava in cucina, Monia La Ferrera ha parlato con Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi, i quali si stavano lamentando proprio della spesa. L’attore e il bidello calabrese hanno affermato che Stefano e Sergio si sono imposti nel fare la spesa, mentre Monia ha risposto che le cose non erano andate assolutamente così. Tra l’altro, alcuni utenti hanno fatto notare che Varrese aveva chiesto agli altri di non intromettersi nella spesa e lasciare che la facessero i nuovi.

Così, Varrese e Garibaldi hanno tirato in mezzo Beatrice Luzzi, uscita ieri dalla Casa. “Chi ha voluto fare questa cosa è stata Beatrice”, ha detto Massimiliano, ma subito è arrivata la replica di Monia: “Beatrice non ha fatto la spesa con noi. E anche se c’era Beatrice, scusa, tu la spesa non la mangi? Qual è il problema se c’era Beatrice? Sta facendo spesa per tutti”.

A quel punto, Garibaldi ha preso la parola ed è tornato sul fatto che, secondo le regole della casa, la spesa non la fanno i nuovi arrivati. E così Monia è andata avanti sul suo punto chiedendo perché nessuno si fosse intromesso quando è accaduto. E ha aggiunto di dirlo la prossima volta (come era successo con lei). Ma a quanto pare, Giuseppe non ha intenzione di dirlo agli altri e la prossima volta la spesa la faranno lui, Varrese e Paolo.