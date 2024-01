Beatrice Luzzi ha lasciato la Casa del Grande Fratello per la morte di suo padre Paolo. Nel frattempo, i concorrenti si sono resi protagonisti di comportamenti che sono già stati duramente criticato da Alfonso Signorini, e tra gli inquilini spicca senza dubbio Giuseppe Garibaldi, che come se niente fosse ride e scherza, fingendo anche di baciare un manichino.

I telespettatori, alle prime immagini del bidello calabrese intento a ballare, cimentandosi in siparietti comici, si sono immediatamente scagliati contro di lui, accusandolo di essere stato apatico per giorni e di essersi poi svegliato d'un tratto, proprio nel momento più sbagliato quando colei che è stata la sua compagna, seppur per breve tempo, si trova a vivere una situazione difficile e dolorosa. Su X girano infatti dei video in cui Garibaldi si diverte a ballare al centro della casa, prendendo tra le braccia un manichino e inscenando anche un bacio appassionato, il tutto mentre ad osservarlo c'erano Anita Olivieri e Massimiliano Varrese che, allo "spettacolo" messo in scena dal coinquilino, non sono riusciti a trattenersi dal ridere. D'altronde c'è anche chi, come Letizia Petris, ha esordito dicendo "non si può fermare un programma tv", attirandosi anche lei non poche critiche sui social.

Tra gli inquilini c'è chi, invece, avrebbe voluto stare accanto a Beatrice Luzzi in un momento così complicato, come Vittorio Menozzi. Il modello, che con l'attrice ha stretto un legame di estrema complicità in questi mesi, si sente impotente di fronte alla possibilità di non poter esprimere il suo supporto all'amica, e a supportarlo c'è Fiordaliso che asciugandogli le lacrime gli dice: "Davanti ad un dolore così grande non c'è niente che tu possa fare, lo sa che le vogliamo bene, che ci manca e speriamo che torni presto".