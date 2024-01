La notizia dell’uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa del Grande Fratello a causa della morte di suo padre Paolo è costantemente argomento di discussione, non solo sui social, ma anche in televisione.

Durante Mattino Cinque ne ha parlato anche il conduttore Francesco Vecchi, fornendo un importante aggiornamento: “Ieri si è conclusa, purtroppo tristemente, la permanenza di Beatrice Luzzi nella Casa del Grande Fratello. L’attrice ha abbandonato il gioco a causa della morte del padre, l’architetto Paolo Luzzi, che aveva subito un delicato intervento chirurgico prima di Natale. Per stargli vicino Beatrice, una delle protagoniste assolute e più amate di questa edizione del Grande Fratello era già uscita temporaneamente dalla Casa lo scorso 21 dicembre. In conseguenza dell’uscita di Luzzi, Grande Fratello ha comunicato ufficialmente l’annullamento del televoto in corso che vedeva in nomination, oltre a Beatrice…”.

In seguito, dopo essersi accolto di alcuni segnali che gli facevano gli autori, Francesco Vecchi si è interrotto e corretto: “Scusami? Ah, non è un abbandono definitivo? Però diciamo ieri è uscita. Mi correggono giustamente gli autori”.

Come riportato da FanPage, e confermato oggi da Mediaset tramite Mattino 5, quello di Beatrice Luzzi non è un ritiro vero e proprio ma più una sospensione. L’attrice, infatti, qualora vorrà, potrà rientrare in gioco terminato il suo periodo di lutto.