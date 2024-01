Durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese hanno avuto un legame molto stretto, tanto che molti telespettatori ipotizzavano che tra i due sarebbe scoccata la scintilla. Proprio di questo rapporto era gelosissimo Edoardo Donnamaria, che durante il reality show (e anche dopo) ha avuto una tormentata storia d’amore con l’influencer campana, giunta al capolinea la scorsa estate.

A distanza di diversi mesi dalla conclusione del Gf Vip 7, il portale Dillinger News ha rivelato che Antonella e Antonino avrebbero trascorso “una notte di passione”. Fanpage ha allora deciso di contattare Donnamaria per chiedergli in commento in merito a questo gossip, ma lo speaker radiofonico ha preferito restare sul vago: “Io ormai sono fuori da questa roba”. Dunque, Edoardo non sembra essere più interessato a ciò che riguarda la sua ex (che ha una nuova relazione con il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario).

L'attacco di Edoardo ad Antonino durante il Gf Vip

“Fa tanto il signore e critica gli altri, ma ha visto cosa ha fatto ad Oriana? L’abbiamo visto tutti, lei è entrata, lui ha visto che era bella, se l’è presa e s****ta e poi le ha detto basta è finita. Le ha anche fatto credere che ci fosse un sentimento e non era la verità. Queste bugie gli servivano per arrivare al traguardo. Poi l’ha mollata in un. modo pessimo, dando la colpa a lei, che non era abbastanza profonda per lui. Questi comportamenti li ho avuti anche io da piccolo, ma sono cresciuto e sono stato male per amore e adesso non mi comporterei mai più in questa maniera. Antonella lo difende, ma per me quello di lui è un comportamento orribile. Se sei un vero uomo non fai queste robe da ragazzini”.