Antonella Fiordelisi si è gettata definitivamente alle spalle la turbolenta storia d’amore con Edoardo Donnamaria, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip e giunta al capolinea la scorsa estate dopo circa sette mesi.

Per l’influencer campana il nuovo anno è iniziato all’insegna dell’amore. L’ex vippona, infatti, sta frequentando Guglielmo Vicario, uno dei portieri italiani più forti, che attualmente milita nel Tottenham, squadra di vertice della Premier League. In questi giorni, Antonella si trova proprio a Londra, come testimoniato dagli scatti sui social, città dove sta trascorrendo le vacanze insieme al suo nuovo compagno.

Ma come si sono conosciuti la Fiordelisi e Vicario? A svelarlo è il portale Dillinger News: “Guglielmo Vicario avrebbe approcciato Antonella Fiordelisi sui social network – come già avevano fatto altri sportivi famosi come Gonzalo Higuain e Francesco Totti – e il feeling pare sia stato immediato: quando i due si sono incontrati la prima volta”.

Ma, secondo il portale vicino a Fabrizio Corona, la storia con Antonella potrebbe rappresentare la “rovina” del ocalciatore: “La paura più grande di Guglielmo Vicario, è che questa storia possa trasformarsi nella sua rovina: finire su tutti i giornali, sull’onda mediatica, gli scandali… sono tutti elementi che potrebbero compromettere una delle carriere italiane più straordinarie di sempre. Chissà se una come Antonella Fiordelisi, che è malata, ossessionata e succube dei social – anche perché senza non sarebbe nulla – riuscirà a non perderlo dopo tutto quello che è uscito”.