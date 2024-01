La scarsa empatia mostrata da alcuni inquilini del Grande Fratello dopo l’uscita di Beatrice Luzzi ha fatto infuriare i telespettatori, e non solo. Anche Alfonso Signorini è intervenuto dicendo di essere rimasto “senza parole” e, ieri, anche due noti conduttrici Mediaset si sono espresse al riguardo. Durante Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino ha parlato di “triste episodio”, e con lei in studio c’era anche Anna Pettinelli, che ha sottolineato la mancanza di empatia da parte dei concorrenti.

Il commento di Myrta Merlino e Anna Pettinelli

“C’è stato un episodio molto triste secondo me – ha esordito Myrta Merlino -. Beatrice esce dalla casa del Grande Fratello per un lutto e ho visto che anche Alfonso Signorini ha detto giustamente che c’è stato un accanimento nei confronti di una donna che ha perso il padre. C’è stata molta cattiveria? Pensate che anche Jane Alexander che ha sempre avuto un rapporto conflittuale con Beatrice, ha detto delle cose molto belle. Anche lei ha detto che non va bene quello che sta succedendo”.

Anna Pettinelli ha detto che nella casa del GF non ha visto empatia: “Diciamo che quello che è successo dentro la casa del GF io proprio non me lo aspettavo. Perché è vero che Beatrice ha collezionato il maggior numero di nomination della storia del programma, però quello che è accaduto non è bello. Ci sono cose come la morte di un genitore che vanno oltre tutto questo e ci vorrebbe empatia e umanità. Questo mi pare che ieri non sia successo, la casa del Grande Fratello non ha dimostrato empatia”.

Non solo le due conduttrici, anche l’inviata Emanuela Gentilin ha fatto notare come i concorrenti siano stati criticati per le loro reazioni al lutto di una loro coinquilina: “Sì è vero quello che dite, si è un po’ criticato i ragazzi dicendo che hanno avuto poca empatia e diciamo che non si sono espressi. Abbiamo visto molto silenzio da parte di alcuni e magari da parte di altri atteggiamenti che sono stati molto criticati“.