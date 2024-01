Mercoledì 3 gennaio, Beatrice Luzzi ha ricevuto la devastante notizia della scomparsa di suo padre Paolo. Il tragico evento ha portato all’ovvia uscita dell’attrice dalla Casa del Grande Fratello. Il lutto che ha colpito Beatrice ha suscitato un’ondata di affetto da parte del pubblico, che ha manifestato il suo sostegno alla gieffina in un momento così doloroso per lei.

In molti hanno notato che durante una cena dello scorso mercoledì, poche ore dopo aver appreso della morte del padre di Beatrice, Fiordaliso ha chiesto agli altri coinquilini di fare un brindisi per l'attrice. Su quel gesto, però, stanno venendo fuori alcune ombre che non convincono affatto i telespettatori. Il brindisi, a quanto pare, tutto era fuorché sentito dai concorrenti del Grande Fratello.

La cantante, parlando con Anita Olivieri e Letizia Petris, ha detto: “Me l’hanno detto loro”, riferendosi agli autori. Anita ha risposto: “Hai chiesto tu di poterlo fare?”, e Fiordaliso ha replicato: “No, loro mi hanno detto di fare così”. In sostanza, quel brindisi non sarebbe stata affatto dettato dai sentimenti degli inquilini della Casa nei confronti di Beatrice Luzzi, quanto piuttosto per una sorta di imposizione della produzione.