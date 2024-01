Nella Casa del Grande Fratello c’è stata una furiosa litigata tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese. L’ex assistente di volo si è arrabbiata con il suo ex fidanzato perché non ritiene corretto che lui le metta la pulce nell’orecchio su alcuni gieffini.

La lite tra Monia e Massimiliano

"Capisci che sono qua da un mese, non mi puoi dire certe cose perché voi siete qua da tre o quattro mesi. Capisci che non posso vivermi quello che mi voglio vivere qua dentro perché tu mi dici una cosa? Magari io adesso penso male. A rigor di logica questo è". La replica dell’attore è stata lapidaria: "La prossima volta non venire al Grande Fratello". Così, Monia è andata su tutte le furie: "Cosa? Io non sono venuta al Grande Fratello per farmi dire cosa devo fare e cosa non devo fare. Per questo ti sto dicendo la mia". Il gieffino ha espresso il desiderio di mettere fine alla discussione: "Posso alzarmi e andarmene a questo punto. Non mi piace l'indirizzo di questo discorso. Perché vuoi discutere?". Ma Monia ha rispedito l'accusa al mittente: “Massimiliano non voglio discutere, ma ti rendi conto di come mi hai risposto adesso? A me se qualcuno dice qualcosa, da una parte mi entra e dall'altra mi esce. Se me lo dici tu, magari do più peso, rispetto a un'altra persona che me lo dice”.

Massimiliano ha provato ancora una volta a mettere fine alla discussione: "Ho sbagliato, la prossima volta i miei pensieri li tengo per me". Ma Monia è rimasta ferma sulla sua posizione: "Tu mi rispondi: ‘Non venire al Grande Fratello'. Ma tutto a posto? Ti sembra di avere davanti una scema, una cretina, che rispondi così?". Il gieffino ha tentato di mitigare i toni: "Monia perché mi dici queste cose? Perché fai così? Ho sbagliato a dirti il mio pensiero su quella cosa, basta non lo farò più". Ma Monia ha preferito alzarsi e andarsene: "Hai sbagliato tanto, tantissimo. Scusami".