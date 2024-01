Ieri, sul portale Dillinger News (vicino a Fabrizio Corona), è stato pubblicato un articolo decisamente denigratorio su Antonella Fiordelisi dal titolo “Salvate il soldato Vicario”. L’attuale portiere del Tottenham, infatti, ha intrapreso una relazione con l’influencer campana, tra le protagoniste assolute della settima edizione del Grande Fratello Vip.

L'articolo di Dillinger News

“Da poco è uscita la notizia che confermerebbe la relazione tra Guglielmo Vicario, il portiere del Tottenham, e Antonella Fiordelisi, modella e influencer famosa anche per le ex relazioni con personaggi famosi come Amedeo Barbato, salito alla ribalta dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, e Gonzalo Higuain, calciatore argentino. Ma può mai un’eccellenza come Vicario rischiare un’intera carriera per una donna del genere.

Una carriera d’oro. La storia di un giovane talento. Perché Guglielmo Vicario deve rischiare di rovinare tutto per una donna? Ormai non esiste più che un celebre calciatore si mette con una come la Fiordelisi. Un giocatore serio si prende una compagna seria. Non può essere caduto così facilmente nella stessa trappola dove altri calciatori prima di lui sono inciampati. Lei è solo una scalatrice sociale, approfittatrice, malata e ossessionata dai social. Ha cambiato tantissimi uomini per raggiungere i suoi scopi e Vicario non è altro che l’ennesima pedina”.

Antonella Fiordelisi denuncia Fabrizio Corona

Stando a quanto rivelato da Alessandro Rosica, Antonella Fiordelisi starebbe procedendo per vie legali contro Fabrizio Corona e il suo sito: “Antonella Fiordelisi sta finalmente procedendo per vie legali contro le porcherie che ha scritto Fabrizio e il suo sito di fake news. Inoltre, mi dissocio totalmente da quelle frasi scritte contro una donna. Notizia ufficiale ultim’ora”.