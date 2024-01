Dopo il lutto che ha colpito Beatrice Luzzi (è venuto a mancare suo padre Paolo), l’attrice ha lasciato – almeno per il momento – la Casa del Grande Fratello.

Nelle ore successive la notizia della morte del padre della gieffina, diversi volti noti del mondo della televisione e non solo, le hanno espresso vicinanza e, allo stesso tempo, hanno duramente criticato alcuni inquilini per la mancanza di empatia nei confronti della loro compagna d’avventura (lo ha fatto lo stesso Alfonso Signorini). Tra questi anche Rita Dalla Chiesa e Adriana Volpe.

“Mi aspetto solo rispetto e silenzio da chi fino a ieri l’ha lasciata sola. I coltelli alle spalle possono essere riposti nel cassetto. Tanto ha vinto lei. Non solo nel GF, ma nella vita”, ha scritto la Dalla Chiesa. “Condoglianze Beatrice, per tutti lei la vincitrice morale di questa edizione. L’unica che non si è piegate alle cattiverie e alle angherie gratuite”, le parole, invece, dell'ex opinionista del Gf Vip.

Rita Dalla Chiesa è poi tornata ad esprimersi sulla vicenda anche alcune ore fa, portando un nuovo attacco ai concorrenti del GF e, in particolare, ad Anita Olivieri, da sempre acerrima “nemica” di Beatrice Luzzi, nonché una delle figure più controverse di questa edizione in quanto si dica abbia una corsia preferenziale con uno degli autori e che sia costantemente protetta da quest’ultimo.

Le parole di Rita Dalla Chiesa

“Beatrice gli amici ce li ha. Si chiamano Don Ciotti, Aldo Cazzullo, Nando Dalla Chiesa e tanti altri. Ma voi non sapete nemmeno chi siano, quello che fanno nella vita, i loro progetti sociali e umani. Non basta un bicchiere di vino per avere degli amici, Anita”.