Negli ultimi giorni c’è stato un avvicinamento tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera nella Casa del Grande Fratello.

L’attore ha ammesso di avere ancora un debole per la sua ex compagna, e la stessa Monia si è sbilanciata con Fiordaliso, confessandole di stare bene con Massimiliano, e di reputarlo ancora un uomo interessante.

Nelle scorse ore, Varrese e La Ferrara hanno continuano a punzecchiarsi, e l’attore le ha fatto intendere di essere geloso di un altro uomo della Casa: “A voglia che me ne sono accorto. Ma negli ultimi giorni inizia ad essere troppo. Non mi piacciono più i prezzemoli. Non lo permetto più. Non mi piacciono gli strateghi. E ho il motivo di dire questo. Se il motivo e te le confermo. Gelosia? No, non è per quella. Le persone devono imparare a stare al loro posto. Siccome è recidiva la cosa con me…”.

Si tratterebbe di Vittorio Menozzi. Massimiliano ha infatti notato degli atteggiamenti strani da parte del modello, Monia l’ha però interrotto dicendo di avere solo un rapporto leggero con Vittorio, senza alcun secondo fine.

Nel frattempo, sui social stanno piovendo nuovamente critiche sull'attore. Gli utenti, infatti, non hanno dimenticato quello che è accaduto con Heidi Baci. Il popolo del web, infatti, hanno sentito pronunciare dall’attore le stesse identiche parole che mesi prima aveva rivolto all'ex concorrente di origini albanesi. “Stesso identico copione di Heidi, inventarsi cose basate sul suo narcisismo e mettere la donna in difficoltà”, ha commentato un utente. E ancora: “Si ripetono le stesse dinamiche ossessive che Varrese ha avuto con Heidi. E’ recidivo”.