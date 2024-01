Nella Casa del Grande Fratello, Greta Rossetti e Vittorio Menozzi sono sempre più vicini (nonostante lei abbia chiarito che si tratta solo di una semplice amicizia). L’ex tentatrice e il modello hanno stretto un legame molto profondo, che cresce ogni giorno di più, come dimostrare dalle confessioni ed effusioni degli ultimi giorni.

Sui social, in tanti fanno il tifo per questa nuova coppia (è già nata la ship #Vittosetti, crasi di Vittorio e Rossetti), ma a rovinare i piani potrebbe pensarci Mirko Brunetti, ex fidanzato di Greta. Secondo alcuni rumors, infatti, il ristoratore rietino potrebbe entrare nella Casa in qualità di ospite con l’obiettivo di rimescolare le carte e riaccendere, forse, il triangolo con la Rossetti e Perla Vatiero.

Sepolta l’ascia di guerra con Perla Vatiero dopo l’uscita di scena di Mirko Brunetti, Greta Rossetti ha iniziato a vivere il Grande Fratello con più serenità e ha avuto anche modo di guardarsi intorno. L’ex tentatrice si è trovata a suo agio soprattutto con Vittorio Menozzi, molto simile a lei a livello caratteriale e con interessi in comune. I due hanno legato sempre di più e il loro rapporto sta crescendo giorno dopo giorno. Greta e Vittorio si sono lasciati andare anche a confessioni importanti, scambiandosi delle promesse. L’ex tentatrice ha chiesto al modello se, in futuro, avrà voglia di vederla anche al di fuori dal GF, e Vittorio non ha avuto esitazioni: "No, io non ti lascio sola".

Intanto, come svelato su Instagram da Deianira Marzano, Alfonso Signorini avrebbe in serbo un ospite a sorpresa per la puntata di lunedì prossimo. Pur trattandosi di un’indiscrezione, visto il recente avvicinamento tra Greta e Vittorio non è escluso che si possa trattare proprio di Mirko. L’ex compagno della gieffina potrebbe tornare per qualche ora nella casa più spiata d’Italia per creare scompiglio, magari riaccendendo il triangolo con Perla e la stessa Greta.