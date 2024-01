Le voci circolate nei giorni scorsi si sono rivelate fondate. Heidi Baci è ufficialmente una delle concorrenti del Grande Fratello Vip albanese. L’ex gieffina, come riportano i colleghi di Biccy.it, è stata presentata ieri sera, e durante la clip di sono andate in onda alcune immagini del Grande Fratello italiano (con in sottofondo la voce di Alfonso Signorini), mentre lei raccontava la sua avventura nella Casa di Cinecittà, dall’arrivo di suo padre alla decisione di abbandonare.

La presentazione di Heidi Baci al Grande Fratello Vip albanese

“Due ‘Grandi Fratelli’ uno dopo l’altro, questa è la storia di Heidi Baci, che oggi entra a far parte della casa più famosa d’Albania. Baci è nata il 19 agosto 1997. Suo padre è originario di Scutari, ma la sua famiglia viveva a Durazzo prima di trasferirsi in Italia a Pescara, in cerca di una vita migliore, nel lontano 1996. La nostra concorrente è nata e cresciuta a Vasto (Pescara), città costiera in Italia. Durante il periodo degli studi, ha iniziato anche a fare la modella.

La gieffina è diventata molto nota al pubblico italiano e albanese con il suo ingresso nell’ultima edizione del “Grande Fratello” di Alfonso Signorini. Fin dalla sua prima presentazione, la bella ragazza albanese ha parlato delle sue origini e ha conquistato il pubblico italiano.

I media italiani l’hanno definita la ‘vincitrice’ di questo Grande Fratello. Tra le altre cose ha iniziato una “relazione” con l’attore Massimiliano Varrese, di 21 anni più grande di lei. Suo padre però è entrato nella casa del GF, chiedendole di lasciare il gioco, e così lei ha deciso di uscire da quel reality e adesso è qua nel nostro”.