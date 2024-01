Letizia Petris e Paolo Masella sono, almeno fino ad ora, l’unica coppia nata durante questa edizione del Grande Fratello (la storia tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi è giunta al capolinea ormai da diversi mesi).

La fotografa ha deciso di lasciare il fidanzato Andrea Contadini, mettendo fine ad una relazione durata circa tre anni. L’ex compagno della gieffina, in un’intervista a Fanpage.it, aveva raccontato di non aver alcuna intenzione di perdonarla: “Prima di inviarla ho captato in Letizia comportamenti che, se hai una persona che ti aspetta fuori, non hai. La vedevo infelice di quello che aveva all'esterno. Lo scopo della mia lettera era vedere la sua reazione, l'ho scritta e studiata in modo che reagisse come meglio si sentiva. Per questo motivo è stata neutra, era come dire ‘Leti, stai attenta perché diverse volte mi hai mancato di rispetto con certi atteggiamenti’. Lei l'ha interpretata come ha voluto, ha preso le sue decisioni in modo naturale e io continuo a rispettarla”.

Poi, Letizia ha baciato Paolo e ha lasciato Andrea con un comunicato in confessionale. “Dopo la sua reazione alla lettera, non l'ho visto come un tradimento. Ho capito che cercava altro che io non potevo dargli e che ha trovato in Paolo. Sono queste le motivazioni per cui non ha voluto continuare la nostra relazione. Ha fatto male vedere il suo bacio con un altro, ma è andata in modo naturale e le auguro il meglio. Ad oggi non porto rancore, ma delusione e rabbia – ha detto Andrea -. Sicuramente, Paolo è un ragazzo che le dà tantissime attenzioni, un galantuomo. Non che io non lo fossi, ma lei cercava questo aspetto ancora di più. Mi sono impegnato in tutti i modi, ma spesso ero in difficoltà”.

Ma un’affermazione fatta da Letizia nelle ultime ore sta gettando ombre sulla sua storia con il macellaio romano. Mentre era in giardino con Beatrice Luzzi, la fotografa ha rivelato: “Bea sai cosa mi ha detto Paolo? Che ha iniziato una relazione con me solo per una dinamica che funziona nel gioco”. “Sì, ma infatti questo si era capito. Io l’ho detto lunedì notte”, ha chiosato l’attrice.