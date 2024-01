E’ giunta al capolinea la storia d’amore tra Cricca e Isobel Kinnear.

La conferma della rottura tra i due ex protagonisti della passata edizione di Amici è arrivata direttamente dal profilo Instagram del cantante.

“Se volete sapere come sto, perché sono venuto qui (si trova in Africa, ndr) o cosa sia successo, credo sia il caso di chiederlo direttamente a me. Senza rischiare di mal interpretare le mie parole e senza aggiungere le proprie interpretazioni. Non so perché sono partito, so che ne avevo bisogno. Non so se sia per la rottura con Iso, ma so che mi ha fatto e continua a farmi male. Non so se riuscirò a reggere il mondo della musica o della fama, ma so che lo amo. Non so… Ma so che è arrivato il momento di smettere di pensare e iniziare a vivere”.