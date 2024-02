Nel corso della puntata del Grande Fratello di ieri, mercoledì 14 febbraio, Alfonso Signorini ha provato ad avvisare i concorrenti in merito alla deriva che sta prendendo la dinamica dell’uno contro tutti. Il conduttore ha parlato chiaramente di branco contro Beatrice Luzzi così come migliaia di utenti fanno ormai da diverse settimane.

Gli inquilini avranno compreso di aver esagerato in questi mesi e come accaduto, di recente, durante la gita dei giorni scorsi? A quanto pare no, perché questa notte diversi concorrenti hanno addossato sulla Luzzi le colpe del clima pesante che si respira all’interno della Casa. Secondo loro, Beatrice sarebbe colpevole per i loro continui attacchi, per l’evidente accerchiamento e per il fatto che la isolano e le parlano di continuo alle spalle.

Di seguito alcune delle frasi utilizzata dagli inquilini riportate dai colleghi di Biccy.it: “Deve fare un passo avanti, invece è lei che si isola, non gioisce nemmeno dei nostri momenti belli”. “Beatrice è una persona cattiva, io non sono falso l’ho affrontata e le ho detto in faccia che è cattiva”. “Se andiamo d’accordo con 14 persone e con 1 no, allora non è nostro il problema”. “Lei deve fare un percorso interiore e capire che qui ci vogliamo tutti bene, se lei è l’unico problema un motivo ci sarà”. “Dovrebbe essere più empatica. Noi le abbiamo dimostrato vicinanza nei suoi momenti di fragilità, lei non fa altrettanto”. “Bisbiglia, provoca, lancia frecciatine, è lei il problema”.