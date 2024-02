Durante la trentaseiesima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri, mercoledì 14 febbraio, Simona Tagli ha accusato Greta Rossetti sul suo essere troppo seduttrice.

La diretta si è aperta con un blocco dedicato alla recente eliminazione di Vittorio Menozzi, che ha provocato un terremoto nella Casa di Cinecittà. Beatrice Luzzi è stata accusata dalla maggioranza degli inquilini di essere la principale responsabile. A finire nel calderone, però, è stata anche l’ex tentatrice. Secondo Simona Tagli e Stefano Miele, l’ex di Mirko Brunetti avrebbe sferrato l’arma della seduzione per avvicinarsi a Vittorio Menozzi, e ha fatto lo stesso anche con Sergio D’Ottavi e la new entry Alessio Falsone.

Al riguardo, Anita Olivieri e Letizia Petris, così come Perla Vatiero, sono intervenute in difesa di Greta. Sui social, però, è spuntato un video nel quale la 26enne romana, la fotografa e Giuseppe Garibaldi fanno in sostanza le stesse insinuazioni della Tagli.

“Greta mi sembra me quattro mesi fa”, ha detto Letizia. Garibaldi ha poi raccontato che anche Perla ha rimproverato la Rossetti, e la Petris ha aggiunto: “Per cosa l’ha rimproverata? Per tutto. È stata in piscina un’ora a parlare con Sergio. Poi è stata in magazzino abbracciata a Vittorio e dopo mentre Sergio la aspettava in piscina e l’ha salutato dandogli la buonanotte, è tornata da Sergio a parlare per altre tre ore. Mentre faceva la crostata stava mano nella mano con Alessio”.