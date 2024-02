Durante la gita fuori porta della scorsa settimana, si è verificata un’accesissima discussione tra Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni. L’argomento è stato affrontato durante la puntata del Grande Fratello di ieri, mercoledì 14 febbraio.

Il judoka ha fornito la sua versione dei fatti: “Ho parlato con i microfoni più io, non pensavo andasse a finire così. Lei è stata tutto il tempo da parte con Sergio e Stefano. Io stavo con Rosy, lei si è avvicinata dicendo ‘stai attenta Rosy che lui ti devia’, ma voglio mettere in conto che era una cosa per smorzare. Lei è uscita dal ristorante dicendo ‘Gio papà ha lavorato anche oggi’, allora con tutto il bene, ma se stiamo discutendo il nome di mio figlio e la mia famiglia preferisco restano da parte. Per 3 mesi sono stato educato e rispettoso e certe cose che pensavo le ho tenuto per me”.

Beatrice ha però una versione completamente differente: “Manca il pezzo iniziale che non avete messo: si parlava di conti, di crediti e lui ad un certo punto ha detto ‘stuzzichi’, ma tu nomini e mi nomini su una cosa che non hai sentito. Aveva un pò di coda di paglia, ha alzato i toni, ha fatto una piazzata fuori al locale. Mi ha inseguita alzando la voce e mi sono presa una serie di offese pesantissime su tutti i fronti”.

Dallo studio, Alfonso Signorini ha qualcosa da dire agli inquilini: “Ogni volta che vi vedo così compatti contro Beatrice è qualcosa che infastidisce, vedere una persona accerchiata così è qualcosa che non mi piace”.

Ma facciamo un passo indietro. Signorini ha chiuso il televoto in apertura di puntata, una mossa che non è passata inosservata, soprattutto alla Luzzi, la quale sostiene che il televoto è stato chiuso ad inizio puntata prima di trattare la questione del “branco” con l’obiettivo di salvaguardare Maddaloni (che era in nomination). “Hanno chiuso il televoto a inizio puntata, hanno voluto salvarlo”, ha detto Beatrice al termine della puntata. Poi ha aggiunto: “Lo hanno salvato questa sera perché non hanno fatto vedere questo video, non capisco perché non l’abbiano mandato visto che lui era in nomination. Hanno voluto salvarlo”.