Nel corso della puntata di ieri, mercoledì 14 febbraio, il fidanzato di Anita Olivieri, Edoardo Sanson, è entrato nella Casa del Grande Fratello per farle una sorpresa in occasione del giorno di San Valentino.

L’incontro ha suscitato le lacrime e la commozione della gieffina, alla quale il ragazzo ha passato quello che apparentemente sembrava un fazzoletto. Tuttavia, non si trattava di un fazzoletto, ma di un cartoncino con su scritto un messaggio, tanto è vero che, quando Anita è tornata sul divano, ha iniziato a leggerlo sorridendo. Tra l’altro, la concorrente era ben conscia che quello fosse un biglietto, tanto da averlo nascosto subito fingendo anche di utilizzarlo per asciugarsi le lacrime. Inutile sottolineare che, probabilmente, su quel “fazzoletto” c’era un messaggio contenente informazioni dall’esterno, circostanza vietatissima dal regolamento, motivo per cui Anita è finita nuovamente sott’accusa.

Già lo scorso dicembre, la produzione aveva deciso di sanzionare la gieffina (mandandola d’ufficio in nomination) dopo che sua madre aveva sostituito il foglietto illustrativo dei farmaci che le aveva fatto recapitare con un bigliettino. Anita quando lo ha letto non si è rivolta agli autori del programma, ma ha rivelato il segreto a Rosy Chin nascondendosi sotto le coperte e mostrandole il messaggio.

In queste ore, sui social, moltissimi telespettatori stanno chiedendo la squalifica di Anita. Il Grande Fratello prenderà provvedimenti?