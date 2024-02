Clamoroso colpo di scena al Grande Fratello. Monia La Ferrera, ex concorrente di questa edizione, ha intrapreso una relazione con Joseph Rossetti, fratello di Greta. Il gossip è stato svelato nel corso della puntata del reality show andata in onda mercoledì 14 febbraio.

"Ho saputo di un San Valentino molto particolare per un'ex concorrente del Grande Fratello, ve ne parlerò questa sera in puntata": con queste parole affidate a una storia su Instagram, Rebecca Staffelli ha anticipato che in diretta avrebbe svelato un gossip succulento. Alfonso Signorini non si è lasciato sfuggire l'occasione e le ha chiesto conto delle sue parole. Così, l’esperta dei social ha spiegato: “Mi è arrivata questa segnalazione da alcuni amici di Monza. Io ho vissuto a Monza per un periodo della mia vita e quindi conosco diverse persone. E proprio tra le vie di quella cittadina, una nostra ex concorrente camminava mano nella mano con un'altra persona”. Quindi ha svelato che si trattava di Monia La Ferrera, che è apparsa spiazzata: "Scoprite tutto, come fate?".

Alfonso Signorini ha chiesto a Monia se non fosse già legata a Massimiliano Varrese, ma lei ha smentito: "Con Massimiliano abbiamo chiuso la relazione dentro la casa". Poi, ha confermato il gossip: "Confermo, non c'è niente da nascondere". Rebecca ha spiegato che l'uomo che fa battere il cuore a Monia è Joseph Rossetti, il fratello di Greta Rossetti. La Ferrera ha raccontato come è nata la loro relazione: “Avete fatto voi da Cupido. La sera in cui sono uscita dalla Casa, lui era qui per Greta. Ci siamo incrociati in corridoio. È stato un colpo di fulmine. Adesso stiamo insieme, ci stiamo conoscendo. Ho trovato il principe azzurro tatuato. Me lo meritavo". Signorini è stato lapidario: "Un altro palo per Massimiliano, non me la sento di dirglielo".