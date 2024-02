Nel prime time di ieri, mercoledì14 febbraio, il Grande Fratello ha sfidato aTuttoCuore, l’opera show di Claudio Baglioni.

Sebbene il programma del celebre cantante andato in onda su Rai Uno non abbia particolarmente convinto i telespettatori, Canale 5 non è stato in grado di sfruttare la bassa concorrenza ed ha incassato l’ennesimo risultato negativo in termini di share.

Nella serata di San Valentino, la trentaseiesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini ha ottenuto il 17,3% di share a fronte del 18,3 della puntata del 12 febbraio. Ancora fortemente in calo, dunque, gli ascolti del programma, nonostante l’ingresso di Mirko Brunetti.

Cha vinto la gara degli ascolti

Nella serata di ieri, mercoledì 14 febbraio 2024, su Rai1 – dalle 21:43 alle 00:59 – aTUTTOCUORE ha conquistato 1.661.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Canale5 – dalle 21:38 alle 01:30 – Grande Fratello ha incollato davanti al video 2.147.000 spettatori con uno share del 17.3% (Night a 888.000 e il 24.5%, Live a 488.000 e il 15.1%). Su Rai2 – dalle 21:34 alle 00:09 – la prima puntata di Mare Fuori 4 raduna 1.322.000 spettatori pari all’8.3% di share (primo episodio a 1.387.000 e il 7.5%, secondo episodio a 1.253.000 e il 9.6%). Su Italia1 Io vi troverò appassiona 1.458.000 spettatori con l’8.1%. Su Rai3, dopo una presentazione (1.183.000 – 5.8%), Chi l’ha Visto? segna 1.809.000 spettatori pari all’11.1%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 756.000 spettatori (5.4%). Su La7 Una Giornata Particolare – L’approvazione della Regola di Francesco in replica segna 908.000 spettatori e il 5.3%. Su Tv8 Il matrimonio del mio migliore amico arriva a 419.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Solomon Kane sigla 208.000 spettatori con l’1.2%. Sul 20 V per Vendetta registra 308.000 spettatori (1.8%). Su Rai4 Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata arriva a 290.000 spettatori (1.6%). Su Iris Debito di sangue è visto da 486.000 spettatori (2.7%). Su La5 La leggenda di un amore: Cinderella appassiona 293.000 spettatori (1.8%).