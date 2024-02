Al Grande Fratello, non è un periodo facile per Beatrice Luzzi, costantemente attaccata e messa alla gogna da gran parte del gruppo. Ieri sera, l’attrice ha avuto una crisi: si è seduta in giardino e si è nascosta sotto un plaid. In seguito, la gieffina è stata raggiunta da Letizia Petris, ma ha chiesto di essere lasciata da sola.

La crisi di Beatrice Luzzi

“Sono scioccata e non ce la faccio più. Scusami, ma non ce la faccio nemmeno ad ascoltare, figuriamoci a parlare. Sono piena zeppa di orrori, sto cercando semplicemente di non morire. Ti imploro di stare qui da sola. Non ho alternativa che stare sola, smaltire e riprendermi, anche perché mi guardano i miei figli e voglio recuperare le forze. Non ho alternative e devo riprendermi. Apprezzo tanto che sei venuta, ma preferisco riflettere qui da sola, non mandarmi nessuno, sto più tranquilla così. I miei figli stanno male a vedermi sola? CI sono cose che li hanno fatto stare più male di sicuro. Dici che stanno male vedendomi così? Bene, pensateci anche durante le puntate”.

Dopo Letizia, anche Perla Vatiero si è avvicinata a Beatrice, la quale ha avuto la stessa reazione di pochi minuti prima: “Adesso devo recuperare un po’ di forze spero tu mi capisca, poi dopo torno e ne parliamo e facciamo tutto. Adesso non ce la faccio scusami davvero. Ti prego, non voglio sembrare maleducata, ma preferisco stare da sola, non riesco a parlare e ragionare ora. Non è peggio se sto così, sto solo smaltendo un po’ di shock, sono ancora sotto shock, troppo tempo, troppe cose, ti supplico. Sono in crisi, ma starò meglio. Apprezzo molto questo gesto e ti prometto che domani parleremo. Vengo io da te e parliamo, ti ringrazio per essere venuta”.

Perla ha ascoltato Beatrice ed ha raggiunto a Mirko Brunetti e Paolo Masella: “Ragazzi lasciamole un po’ di spazio, stava piangendo, è meglio non andare adesso”.

Un gesto, quello di Beatrice, che a Rosy Chin è sembrato tutt’altro che genuino in quanto è convinta che l’attrice sia “una maggioranza che vuole fare una minoranza. In questo momento nessuno la sta isolando. Ma è le che si isola da sola, come sempre e ti respinge". Anche Federico Massaro ha manifestato la sua contrarietà di fronte al comportamento della Luzzi, sostenendo che quest’ultima non voglia “fare il passo che le serve per migliorare sé stessa”.