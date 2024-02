Dopo il malore con conseguente svenimento di due settimane fa, Giuseppe Garibaldi non si è sentito nuovamente bene ed ha fatto preoccupare inquilini e telespettatori. Il bidello calabrese, mentre era chiuso in bagno, ha iniziato a vomitare e Stefano Miele e Grecia Colmenares hanno avvisato immediatamente gli autori. Il medico della produzione ha fatto i primi controlli e, in seguito, il concorrente è stato fatto uscire dalla Casa del Grande Fratello.

Molti fan di Giuseppe sono preoccupati, ma Alfonso Signorini ha rassicurato i telespettatori durante la puntata del 14 febbraio: “Giuseppe sta bene, è sotto osservazione. I medici stanno valutando le sue condizioni. Non c'è nulla di grave, sta bene ma è giusto approfittare di questo momento per fare tutti gli accertamenti che il caso ritiene”. A rassicurare tutti ci ha pensato il fratello del gieffino, Nicola, che sul suo profilo Instagram ha scritto: “Ciao a tutti, volevo solo dirvi che mio fratello sta bene, quindi state tranquilli. L’importante è questo”.

Nelle ultime ore, però, una persona vicina alla famiglia di Garibaldi ha rivelato che il gieffino non dovrebbe rientrare nella Casa. La segnalazione è arrivata a Deianira Marzano e Amedeo Venza: “Ciao Deia, ho scritto anche ad Amedeo. Sono vicina alla famiglia di Giuseppe e pare che non tornerà, sta bene per fortuna. Ha fatto accertamenti ma era sotto stress pare, e quindi anche il GF non si vuole prendere questa responsabilità. Sicuramente poi lo spiegheranno loro”.