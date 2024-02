Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda mercoledì 14 febbraio, Anita Olivieri ha incontrato il suo fidanzato Edoardo Sanson (sul quale aleggiava da mesi un velo di mistero). Nel bel mezzo della reunion si è verificato un geto sospetto che secondo molti telespettatori potrebbe rappresentare una violazione del regolamento.

Edoardo, infatti, ha passato ad Anita un fazzoletto. Un fazzoletto, però, sul quale c’era scritto qualcosa. Infatti la gieffina l’ha portato in casa e l’ha aperto per leggerlo mentre era seduta sul divano. Un dettaglio che non è passato inosservato e che, come ricostruito dall’opinionista televisivo Davide Maggio, potrebbe rappresentare l’ennesima violazione del regolamento da parte della 26enne romana.

“Cosa ha consegnato alla sua amata durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello che l’ha visto ospite nella casa? In diretta era sembrato un semplice fazzoletto, invece parrebbe esserci dell’altro. Lui le consegna un fazzoletto di stoffa. Lei lo utilizza – o almeno, finge di farlo – per asciugare qualche lacrima, ma successivamente assume un atteggiamento piuttosto sospetto. Insieme a Rosy, seduta sul divano – probabilmente durante una pubblicità o un ‘rientro’ in studio di Signorini – Anita apre il fazzoletto e sembra leggerlo come fosse un biglietto. Così fosse, quello di Anita – anche suo malgrado – sarebbe un comportamento recidivo e contro il regolamento del reality, che vieta di ricevere messaggi di nascosto dall’esterno”.