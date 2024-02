Al Grande Fratello, Mirko Brunetti è parso particolarmente geloso del rapporto tra Perla Vatiero e Alessio Falsone. Nonostante l’ex gieffino abbia premesso che non si tratta di gelosia (“non è questione di gelosia, ti conosco come le mie tasche”), con una sorta di scenata che ha fatto alla sua ex ieri sera ha dimostrato tutt’altro.

“Sono rimasto sorpreso e mi ha scombussolato – ha esordito il ristoratore rietino -. Nel momento in cui entra Alessio, che è un bravissimo ragazzo e quindi non ho niente contro di lui, e sono dieci giorni che sta qua dentro, io, da persona esterna che ti conosce, vedo delle situazioni e dico ‘cavolo, c’è qualcosa che non torna‘. Io vedo una Perla che in pochi giorni gli ha dato confidenze che non ha dato ad altre persone che stanno qua da due mesi. Vedo una Perla imbarazzata nei confronti di un Alessio. Lui è la prima persona che ti mette in imbarazzo da quando stai qua dentro. L’altra sera hai detto a Greta ‘devo andare in bagno’, ma è venuto Alessio si è sdraiato accanto a te e te sei andata in bagno dopo un’ora perché a te faceva piacere stare con lui. Questo è palese”.

Poi, Mirko ha aggiunto: “Per me fuori è difficile gestire la situazione, io non posso essere sempre quello che dà risposte. E io di questa cosa non ne ho mai parlato con nessuno, lo sto dicendo solo a te. In queste settimane abbiamo fatto molti confronti e io ti ho fatto capire molte cose. Ma a te piace piacere e ci sta, sei una bella ragazza. Davanti a lui ti togli la felpa, lo guardi, vai a lavare i piatti insieme a lui nonostante non tocca a te farlo. Se te mi dici ‘io voglio stare qua dentro e divertirmi’ ti dico ‘ok ti aspetto fuori e quando sarai fuori risolveremo le cose’. Ormai ti conosco”.